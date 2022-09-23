«مدني دبي» يخرج دفعة جديدة في «أسس التفتيش والسلامة الوقائية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شهدت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أول أمس، تخريج منتسبي «الدورة الثانية» في أسس التفتيش ومعايير السلامة الوقائية، والتي نظمتها أكاديمية الإمارات للدفاع المدني في مقرها بالعوير، وذلك بهدف تطوير الكادر البشري، وتعريف التفتيش الوقائي بغرض الترخيص، وتعزيز قدرات المفتش.

وركزت المحاور الرئيسية للدورة على سلوك الحريق وأنواع المباني والإشغالات، مما يتيح للمشاركين معرفة أنظمة كشف الحرائق وأنظمة الإنذار وأنظمة إنارة الطوارئ وأنواعها، وذلك حسب معايير السلامة الوقائية.

وأكد العقيد خبير جمعة محمد البساطة، مدير أكاديمية الإمارات للدفاع المدني بدبي، أن الدورة الثانية استهدفت 16 مفتشاً. لافتاً إلى أن الدفاع المدني بدبي يوفر لكل أفراده فرص التأهيل وتنمية المهارات، حيث تأتي الدورة ضمن خطط واستراتيجيات أكاديمية الإمارات للدفاع المدني بدبي لتلبية متطلبات التوجه التطويري الذي يشهده قطاع الدفاع المدني في مختلف إمارات الدولة، وبما يلبي الاحتياجات الفعلية لخدمات الدفاع المدني بكفاءة.

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