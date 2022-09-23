مجلس وزراء الإعلام العرب يكرم فقيد الإعلام العربي إبراهيم العابد

المصدر: القاهرة - البيان

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كرم مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته العادية الـ 52 فقيد الإعلام العربي المرحوم إبراهيم العابد - مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمدير العام السابق للمجلس بمنحه درع التميز الإعلامي العربي.

وذكر مجلس وزراء الاعلام العرب أن هذا التكريم الاستثنائي للمرحوم المستشار إبراهيم العابد - يأتي لإسهاماته الكبيرة لسنوات طويلة في إثراء وإنجاح أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب وإدارته الحكيمة طيلة عمله كرئيس للمكتب التنفيذي والمجلس وإسهاماته الإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والدفاع عن قضايا دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة العربية.

تسلم درع التميز سعادة جمال ناصر الصويدر مستشار بمكتب تنظيم الإعلام على هامش انعقاد الدورة الوزارية للمجلس، والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ومشاركة عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ومن يمثلونهم.

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