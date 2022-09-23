الظاهري يلتقي وزير الدفاع الكوري ويترأس اجتماعات لجنة التعاون العسكري بين البلدين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سعادة مطر سالم على الظاهري وكيل وزارة الدفاع خلال زيارته الرسمية لجمهورية كوريا الجنوبية معالي لي جونغ سوب وزير الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري والدفاعي.

إلى ذلك عقدت لجنة التعاون العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية اجتماعها في العاصمة سيؤول، حيث ترأس سعادة الظاهري الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب الكوري سعادة شين بوم تشول نائب وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من كلا الجانبين.

وأعرب سعادة مطر سالم على الظاهري عن شكره وتقديره لنائب وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية على استضافة أعمال الاجتماع والذي يعتبر خطوة كبيرة لاستكمال مسيرة تطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز