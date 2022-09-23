حاكم عجمان: احتفال الإمارات باليوم الوطني السعودي يعكس العلاقات المتجذرة بين البلدين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي لدول المنطقة، وعامل الاستقرار الإقليمي، وركيزة الاقتصاد العالمي، ورمز الخير والإنسانية.

وتقدم سموه بأسمى التهاني والتبريكات الصادقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة وإلى الشعب السعودي العزيز بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، الذي يصادف ذكرى توحيد المملكة وقيام دولة حضارية قوية ونهضة تنموية شاملة في أرض الحرمين وقبلة المسلمين.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان في كلمة له بهذه المناسبة، إن احتفال الإمارات باليوم الوطني السعودي يعكس العلاقات المتجذرة بين البلدين والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب الإماراتي والشعب السعودي والماضي والحاضر والمستقبل المشترك بينهما ووحدة الرؤى والتطلعات والأهداف السامية التي ترنو إلى تلبية متطلبات الحياة الكريمة لأفراد الشعب وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تثبيت مبادئ القوة والاستقرار وحفظ الأمن والأمان والمضي قدما نحو القمم والارتقاء باسم الوطن في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية.

وأضاف سموه، أن ما حققته العلاقات الاستثنائية بين الإمارات والسعودية من تطورات كبيرة وصلت إلى تغيير مفهوم التعامل الثنائي وتحقيق نقلة نوعية وصولا إلى تكوين شراكة استراتيجية كاملة في جميع المجالات واجهت بوحدتها وتكاتف الأيادي والرؤى والأفكار تحديات صعبة قامت بتجاوزها بفضل حكمة القيادة ووحدة الأفكار والتوجهات والتنسيق المشترك وإطلاق مبادرات تحقق مصالح البلدين وتعزز قوتهما أمام العالم.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان : " إننا نبارك للشعب السعودي ما تحقق من إنجازات ونهضة شاملة غير مسبوقة تعيشها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال رؤية السعودية 2030 التي تحققت خلالها نجاحات وطموحات كبيرة في جميع قطاعات الدولة السعودية دون استثناء، فضلا عن فتحها مجالات جديدة؛ أهمها: السياحة والآثار والترفيه والطاقة النظيفة".

وأكد سموه " أن فرحة السعودية هي فرحتنا وسعادتهم هي سعادتنا، وإن الأخوة والعلاقات الاستثنائية الطيبة هي القوة التي نتمسك بها أمام تحديات الحياة ونرسم بها الأحلام والتطلعات وننجزها على أرض الواقع".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز