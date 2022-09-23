محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشعب السعودي الشقيق وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية التقدم والازدهار".

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