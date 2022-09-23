حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة.

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