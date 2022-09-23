صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ الكولومبي يبحثان العلاقات

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وروي ليوناردو باريراس رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا، خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كولومبيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل أولوية لدى البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ، وتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بفضل الدعم الذي تحظى به كل من قيادتي البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات من خلال تبادل الزيارات والتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حسن الجوار والشرعية الدولية، وتعزيز روابط الصداقة البرلمانية، لتواكب مستوى العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين الصديقتين.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، لافتاً إلى أن هناك رغبة من البلدين في تطوير العلاقات في المجالات كافة، وخاصة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والقطاعات الحيوية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأوسع، خاصة في ظل الشراكة الاقتصادية الشاملة التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في غضون أشهر، والتي ستسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين.

وقال معاليه: «تأتي زيارة المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كولومبيا بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأكد معاليه أن هناك رغبة مشتركة لدى البلدين في إيجاد فرص التبادل التجاري والاستثماري، التي من شأنها تعميق الشراكة التجارية المتبادلة، ومن أهم فرص التعاون المشترك بين الدولتين الاستثمار في الطاقة النظيفة، والقطاع الزراعي، والأمن الغذائي.

كما بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع السيناتور جلوريا فلوريس رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية الكولومبية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

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