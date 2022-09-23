«الاتحاد للقطارات» تتعاون مع شركات عالمية في السكك الحديدية

المصدر: برلين - البيان

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وقعت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السكك الحديدية والنقل البري، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «إنو ترانس» 2022، التجاري العالمي المتخصص في تقنيات النقل، المقام في العاصمة الألمانية برلين في الفترة 20 - 23 سبتمبر الجاري.

وتشمل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها كلاً من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، المملوكة للحكومة الفرنسية (SNCF) إحدى أكبر شركات النقل بالسكك الحديدية في فرنسا، وشركة ألستوم (ALSTOM) التي تُعتبر من كبرى الشركات العالمية في مجال النقل المستدام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية، وشركة بروجرس ريل (Progress Rail )، إحدى شركات كاتربيلر، وإحدى أكبر موردي منتجات وخدمات السكك الحديدية في العالم، ومجموعة تاليس، (Thales Group) الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات والمتخصصة بتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة والحلول والمعدات الإلكترونية المبتكرة لقطاعات الطيران والدفاع والنقل والأمن.

وتهدف مذكرات التفاهم، التي جرى توقيعها من قِبَل كبار المسؤولين في الاتحاد للقطارات وكلّ من الأطراف الموقعة، إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وتعزيز نمو قطاع السكك الحديدية في الدولة والمنطقة عموماً، حيث تغطي مجالات عديدة تشمل عمليات تشغيل السكك الحديدية وصيانتها ودعم مرافق الخدمات ومحطات الركاب، وعمليات نقل البضائع، فضلاً عن ضمان التكامل مع أحدث التقنيات وتبادل المعرفة والخبرات وتبني أفضل الممارسات والاستثمار في أنشطة البحث والتطوير بقطاع خدمات السكك الحديدية.

وقال أحمد المساوى، المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات: «إن هذا التعاون الاستراتيجي مع مختلف الشركات الرائدة في القطاع يؤكد الدور المحوري لشركائنا في تقديم الدعم نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق أعلى المعايير».

فرص

وتنص المذكرة الموقعة بين الاتحاد للقطارات والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، واستكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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