مركز محمد بن راشد للفضاء يكشف عن الجهات المشاركة في «فاي-١»

المصدر: فيينا، دبي - البيان

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كشف مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، عن الجهات المشاركة في مهمة القمر الاصطناعي فاي- 1، والذي يقوم بأول مهمة تجريبية ضمن جهودهم المشتركة، حيث تتضمن الجهات ابتكارات كل من: الوكالة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين، ومؤسسة انتاريكشيا بارتيسثان من نيبال.

وتساهم مهمة فاي- 1بتعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا الفضاء بالمنطقة وتشجيع التعاون مع الجهات العالمية.

وستتولى الوكالة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين عبر مشروعها «أمان»، مهمة اختبار معيار التشفير المتقدم المحسن والذي يقوم بتأمين الاتصال بين القمر الاصطناعي والمحطة الأرضية ضمن المهمة التجريبية للقمر الاصطناعي فاي-1، بينما ستتولى مؤسسة انتاريكشيا بارتيسثان من نيبال مسؤولية اختبار تقنية نظام التشغيل PX4 ونظام LoRa على الرقاقة، بعد فوز كل منهما بمهمة القمر الاصطناعي فاي- 1.

وتسلط مهمة القمر الاصطناعي فاي-1، المنصة النموذجية لاستضافة التقنيات والابتكارات المتعددة، الضوء على زيادة الوعي باستخدام قطاع الفضاء كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنظر إليه كمحرك طويل الأجل للابتكار وتعزيز التعاون الدولي على أساس شامل، إلى جانب المساهمة في توسيع الأنشطة والتطبيقات الفضائية وتعزيز تنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع مهمة وأهداف التنمية المستدامة، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي الرامية إلى تعزيز المشاركة في «مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع».

مذكرة

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «يأتي الإعلان عن الجهات الفائزة بمهمة القمر الاصطناعي فاي- 1 إحدى الثمار التي يجنيها المركز بعد إطلاقها، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والتي تمت على هامش استضافة دبي للمؤتمر الدولي للفضاء في شهر أكتوبر من العام الماضي، تأكيدًا على التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بنشر ودعم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتعزيز الابتكار بالمنطقة، فضلاً عن تشجيع التعاون مع الجهات العالمية المتخصصة بالفضاء..».

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