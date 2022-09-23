تشيلي تركز على أحدث تقنيات وحلول الطاقة المتجددة في «ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 عدداً من الشركات الرائدة من دولة تشيلي لاستعراض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتعرض الشركات التشيلية المشاركة حلولها في الطاقة المتجددة مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة؛ كما تستكشف الشركات التشيلية خلال مشاركتها في المعرض أبرز الفرص التي تتيحها أسواق المنطقة لتوسيع مشاريعها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر.

وقال باتريسيو دياز سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة: ستعرض تشيلي جهودها لتحقيق أهداف إزالة الكربون من الاقتصاد عبر العديد من المشاريع القائمة على الطاقة المتجددة للتصدي لأزمة المناخ؛ وإلى جانب التوسع الكبير والمستمر في استخدام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في تشيلي، فإن تشيلي تركز على تطوير مصادر طاقة خضراء جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، واصفاً التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي بأنه مهم للغاية في ظل استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف العام المقبل.

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