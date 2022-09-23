دليل لعمل المرأة عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، طرحت مؤسسة دبي للمرأة دليلها الاسترشادي لعمل المرأة عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص للتداول والنقاش من خلال منصتها بمعرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 شركة مرموقة.

ويهدف الدليل الذي أطلقته مؤسسة دبي للمرأة إلى ضمان تطبيق أنظمة العمل عن بعد المعتمدة لدى جهات العمل المختلفة على الموظفات بإمارة دبي، وتحقيق الانسجام بين الأنظمة وبين الاستراتيجيات والسياسات الحكومية، وذلك من خلال توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة لتوظيف واستمرارية بقاء الكوادر النسائية الإماراتية في سوق العمل ومساعدتها على إيجاد التــوازن بيــن الالتزامات الوظيفيــة والمتطلبات الأسرية والاجتماعية.

وتم تطوير الدليل الاسترشادي بالتعاون والتنسيق مع كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، محاكم دبي، هيئة تنمية المجتمع بدبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وغرفة دبي. بحيث يضمن سير العمل في الحالات الطارئة بشكل جيد، وفي الوقت ذاته يرفع من مستوى السعادة والإيجابية ويحفز المرأة الإماراتية العاملة نحو جودة نوعية في منتوجها المهني.

سعادة وتوازن

وأكدت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن إطلاق الدليل الاسترشادي يأتي تأكيداً على رؤية ونهج حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ودعمها المتواصل للمرأة الإماراتية العاملة من خلال ابتكار العديد من المبادرات التي تحقق لها التوازن بين الحياة الأسرية والعملية.

وقالت شمسة صالح: إن معرض رؤية الإمارات للوظائف مناسبة مُهمة لطرح الدليل الاسترشادي، بهدف فتح آفاق للنقاش حول توفير وظائف حالية ومستقبلية للمرأة انطلاقاً من منظور الدليل الذي يتماشى مع توجهات وتطلعات حكومة دبي في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها بشكل عام وللمرأة بشكل خاص والاستفادة القصوى من كافة قدرات وإمكانيات المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الوطنية.

المبدأ السابع

وأشارت إلى أن الدليل الاسترشادي يأتي تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة لتحقيق رفاهية العمل بالاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، التي تسهم في خلق بيئة عمل مرنة تُلبي احتياجات وظائف المستقبل وتؤثر إيجابياً على سعادة الموظفين، الأمر الذي يؤكده المبدأ السابع من مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، الذي ينص على أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات هو الذي سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، ويرسخ مكانتها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات وسيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.

من جانبها قالت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن «الدليل الاسترشادي لعمل المرأة عن بعد» يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دبي بشأن تحسين بيئة العمل، وتعزيــز الرفــاه الوظيفي.

يذكر أن الدليل يشتمل على ورقة بحثية لنتائج استبيان شاركت فيه 1440 موظفة في إمارة دبي، بالتركيز على تجربتهن في العمــل عن بعد، خلال فتــرة الإغلاق التي مر بها العالم أثناء جائحة كوفيد 19، تضمن الاستطلاع 27 سؤالاً، واشتملت قائمة المستطلعات على موظفات معظمهن من القطــاع الحكومــي، وشكلت المتزوجات منهن نسبة 66%، وحازت المستطلعات ممن لديهــن التزامات عائلية تتعلق برعاية كبار السن والأطفال على نسبة وصلت لـ76 %.

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