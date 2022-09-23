مشاركة فاعلة لصندوق الوطن وجامعة خليفة في جلسات مؤتمر العلوم

المصدر: نيويورك- وام

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شارك صندوق الوطن وجامعة خليفة في الجلسة الدولية الافتراضية بالمؤتمر الدولي للعلوم، الذي انطلق لمناقشة أهم 5 قضايا تهم البشرية في المرحلة الراهنة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وتناولت الجلسة- التي تم تخصيصها لبحث تغير المناخ وآثاره المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط - مناقشة سبل الحد من انعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد، إلى جانب أهم المبادرات الإماراتية، التي يجري العمل عليها حالياً للمساعدة على التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، وخفض تكلفة أزمة المناخ على صحة البشر ورفاههم مع تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعد المؤتمر الدولي للعلوم واحداً من أهم الأحداث العلمية الدولية، التي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتستمر جلساته وأنشطته حتى 30 من سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك، وعبر الجلسات الافتراضية.

تحديات بيئية

وترأس «جلسة الأمم المتحدة الإنمائية» ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، وأدارتها تاتيانا أنتونيل أبيلا مؤسس ومدير مجموعة «جومبوك» الدولية، وتحدث بها كل من الدكتورة ديانا فرانسيس الأستاذ بجامعة خليفة، والتي تناولت موضوع أثر التغيرات المناخية على الإمارات والشرق الأوسط ككل، وطرق الحد منها، والدكتور نيكولات كالفيت من جامعة خليفة، كما تحدث الدكتور محمد محمود مدير برنامج التكيف مع المناخ بمعهد الشرق الأوسط، ووينستون كوي مدير قسم بهيئة البيئة بأبوظبي.

وقال ياسر القرقاوي: إن التحديات البيئية، التي تواجه الإمارات والعالم أجمع، والتي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري، وندرة المياه والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف، جعلتنا جميعاً عرضة لتأثيرات تغير المناخ، والتي تشكل المزيد من التهديدات على المجتمعات والشعوب، لما تتضمنه من ندرة المياه، واختلاف نوعية المياه، وما يتعلق بها من مفردات الأمن الغذائي للشعوب والمجتمعات، مؤكداً أن القيادة الرشيدة بدولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمواجهة هذه التحديات، حيث أنجزت العديد من المبادرات المبتكرة والخلاقة، للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.

وأضاف: إن الإمارات اتخذت من العلم سبيلاً للتعامل مع تغير المناخ، والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد، وشكلت فرقاً علمية وبحثية لتقديم الاقتراحات والمبادرات العلمية مستعينة بخبرات دولية بارزة، وإن صندوق الوطن يسعى بكل قوة وبتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن لدعم الجهود والمبادرات، التي يتم إطلاقها في هذا الصدد، بل إن الصندوق يعمل على ابتكار الحلول والمبادرات التي يمكن تطبيقها للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال، وذلك في إطار جهوده التي تتكامل مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات.

وأوضح أن هدف صندوق الوطن من دعم وتشجيع مبادرات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، التي يجري تطويرها حالياً هو خفض تكلفة أزمة المناخ على صحة الإنسان ومستواه الاقتصادي والاجتماعي، مع تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة.

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