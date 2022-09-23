سفير الدولة في الرياض: احتفاء بشراكة الخير والتعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي هو احتفاء بشراكة الخير والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقال إن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة تعد نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف على كافة الأصعدة.

وأضاف: في البداية يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، حيث تمضي المملكة نحو المزيد من التنمية والتطور بثقة وعزم، بفضل الجهود المستمرة من قبل قيادتها الرشيدة.

وتابع: إن اليوم الوطني السعودي مناسبة غالية على قلوبنا في دولة الإمارات، نظراً للعلاقات الاستراتيجية والاجتماعية المتجذرة بين بلدينا، والتي استندت إلى تاريخ شيد بنيانه الآباء المؤسسون، وتغذت أوردته من أواصر النسب وروابط الدم، ومن العزيمة المشتركة للتعاون التي لم تقف عند تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فقط، بل أينعت ثماراً وعطاء غير محدود لخدمة الإنسانية أينما كانت، لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن والسلام ورفاه الشعوب.

وقال: تتجدد في هذه المناسبة المعاني السامية التي تقدمها المملكة لخدمة المجتمع الإنساني، ونتذكر معها مسيرة حافلة بالإنجازات، تتوج اليوم بنهضة شاملة في جميع المجالات ولتتحول معها المملكة في زمن قياسي إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف على كافة الأصعدة الأمر الذي وجد صداه عمليا في تعاضد البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا التي تعاملت معها المنطقة من خلال التفاهم التام بين البلدين، والرؤى المنسجمة تجاه العديد من قضايا المنطقة.

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