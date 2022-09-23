مكتوم بن محمد: كل عام والمملكة ترفل بثوب العز والرخاء

المصدر: (دبي ـ البيان)

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، السعودية قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «نحتفل مع المملكة العربية السعودية بيومها الوطني ونهنئ الملك سلمان وولي عهده وشعب المملكة بهذه المناسبة.. كل عام والمملكة ترفل بثوب العز والرخاء.. أخوتنا مع الشعب السعودي ممتدة وعميقة يرسخها تاريخ طويل ومصير مشترك، ومنهما ننطلق نحو مستقبل مشرق يزهو بالخير لأوطاننا وشعوبنا».

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