مطار الشارقة يشارك السعوديين احتفالاتهم بيومهم الوطني

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تأكيداً للعلاقات الأخوية والأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين الإماراتي والسعودي، شارك موظفو هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلو الجهات العاملة في المطار المسافرين السعوديين القادمين إلى الدولة عبر مطار الشارقة احتفالاتهم باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية.

وتضمنت الاحتفالات التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، توزيع الورود والهدايا الرمزية والضيافة على الزوار، لمشاركة الشعب السعودي أفراحه بهذه المناسبة الوطنية، وتعبيراً عن التلاحم بين الشعبين الشقيقين.

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