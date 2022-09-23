«إكسبو أصحاب الهمم» يستضيف مبادرة «أنا شمولي»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة للعام 2022 مبادرة جديدة ورائدة تحمل اسم «أنا شمولي»، من تنظيم مؤسسة «ايم انكلوسيف» الاجتماعية الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تعمل على الجمع بين الموهوبين من أصحاب الهمم وأصحاب العمل الشموليين في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتماشى نجاح المؤسسة منذ العام 2019 مع رؤية الدولة المتعلقة بالدمج وتسليط الضوء على قدرات أصحاب الهمم، علاوة على فتح فرص العمل لهم في مجالات تتوافق مع قدراتهم. ويستضيف معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي للمرة الأولى منذ انطلاقته في العام 2016 منصة خاصة تحت مسمى «مركز التوظيف الدامج» للتوظيف الشمولي الذي يتبع للمؤسسة، حيث ترحب المبادرة بأصحاب الهمم وأصحاب العمل، الأمر الذي سيمكن المرشحين من الاستفادة من بناء سيرتهم الذاتية وفرص المطابقة المهنية في موقع المعرض، إضافة إلى تمكين أصحاب العمل من الاستفادة من فرص مقابلة المواهب المتفوقة التي توفرها المؤسسة في الوقت الفعلي في المعرض.

مواهب

ويشكل أصحاب الهمم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ما بين 10 إلى 15 % من السكان، حيث إن معظم هذه المواهب عاطلة عن العمل على الرغم من قدراتها ومهاراتها ومواهبها لجهة العمل في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف والصناعات.

وترحب مؤسسة «ايم انكلوسيف» ومعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بأصحاب العمل في أي مرحلة من مراحل رحلتهم نحو الشمولية، سواء كانوا مبتدئين أو متقدمين، وذلك بهدف توحيد الجهود وفتح أبواب الفرص أمام جميع أصحاب الهمم في المنطقة. ويمكن لأصحاب الهمم مقابلة المدربين المهنيين في المؤسسة، وبناء سيرتهم الذاتية المهنية، والاستعداد للجاهزية التوظيفية، حيث ستقوم المؤسسة بتغطية المجالات الأساسية المتعلقة بالاستعداد من قبل أصحاب العمل.

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