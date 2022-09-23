ذياب بن محمد بن زايد: الإمارات منارة للأمل والتقدم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر منارة للأمل والتقدم في منطقة الشرق الأوسط، وشدد سموه على أهمية تمكين الشباب الذين يشكلون الشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي، لدعم تقدم العالم العربي، وذلك عبر تحسين جودة التعليم، وتوفير فرص عمل واعدة، ودعم الروح الريادية لديهم.

جاء ذلك على هامش اطلاع سموه على نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الـ14 لرأي الشباب العربي، حيث تعكس النتائج المهمة الأساسية التي حددها مركز الشباب العربي لتمكين الشباب العربي وتلبية احتياجاته.

وتعقيباً على مخرجات الاستطلاع لهذا العام، قال سموه: علينا جميعاً أن نغتنم مستوى التفاؤل بين الشباب العربي ونظرته الإيجابية للأيام المقبلة، وضمان إيجاد بيئات مواتية لتحقيق تطلعاته وإثراء حياته.

وأضاف سموه: تشير نتائج استطلاع رأي الشباب العربي إلى ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات في المنطقة والعمل معاً للتركيز على طموحات فئة الشباب ممن تكمن اهتماماتهم الأساسية في جودة التعليم، وتوفير فرص العمل، والاستقرار الاقتصادي.

ولا شك أن معالجة هذه الأمور ضروري لإلهام هذه الشريحة بأن أيامهم المقبلة أفضل، وحتى نتمكن من الحفاظ على مواهبنا ورعايتها لتسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمنطقتنا.

وأشار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إلى إحدى النتائج الرئيسية للاستطلاع التي بيّنت مدى قلق الشباب العربي من فقدان القيم التقليدية ورغبته في الحفاظ على هويته الثقافية، وهو ما يعكس أهمية التركيز على تراثنا الغني.

مكانة اللغة العربية

وبيّن أن تأكيد أكثر من نصف شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية اللغة العربية في حياتهم هو تأكيد على المكانة المتميزة للغة العربية في تشكيل الثقافة والوعي لشباب المنطقة، كما أنها تبرز الارتباط الكبير بين العربية والموروث المعرفي والثقافي لدول المنطقة، والتي تستند في علاقاتها مع شعوب العالم على المبادئ والعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي قامت عليها وتعد من المكونات الرئيسية لهويتها.

واعتبر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن اختيار الشباب العربي في جميع أنحاء المنطقة الدولة وجهة وخياراً أول للعمل والعيش ما هو إلا دليل واضح على مكانة الدولة بوصفها منارة للأمل والتقدم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سموه: يرى الشباب العربي أن دولة الإمارات تواكب تطلعاتهم بما توفره من فرص واعدة تدعمها عناصر الاستقرار والأمان والنمو الاقتصادي المستمر والتنوع الثقافي والقيم الإنسانية، والتي نعتبرها نتيجة طبيعية لجهود ومساعي قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة لبناء منظومة حياة متطورة وجاذبة في بلدنا، وأملنا أن ينعم جميع شباب العرب بمستقبل مزدهر.

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