«الخارجية والتعاون الدولي» تطلق منصة «الوظائف» الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إطلاق منصة «الوظائف» الإلكترونية لتسجيل بيانات الباحثين عن العمل في الوزارة بجميع قطاعاتها وتخصصاتها والتي ساهمت منذ إطلاقها في تسجيل أكثر من 4300 طلب خلال فترة مشاركة الوزارة في رؤية - معرض الإمارات للتوظيف 2022.

وأكّد عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تأتي مشاركة الوزارة في رؤية - معرض الإمارات للتوظيف - كخطوة لاستقطاب المواهب الشابة وأصحاب الاختصاص والخبرة بما يتيح لهم فرصة العمل في الوزارة والابتكار في بيئة العمل المؤسسية».

وأضاف: «أن هذه المنصة الجديدة ستسهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في الوزارة بما يتواكب مع توجهات حكومة دولة الإمارات في استقطاب القدرات والكوادر الوطنية القادرة على العطاء المتميز، استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات وتوجهات قيادة دولتنا الحبيبة».

شراكات

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لديها عدة شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات المختلفة مثل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية التي تقدم برامج متعددة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والقطاع القنصلي والتي ستساهم في التطور الوظيفي للموظف بشكل مستدام وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي التي تقدم برامج تخصصية في الخدمات المساندة.

كما تقدم الوزارة برامج متنوعة للخريجين ومنها برنامج المقيمين-للقوى البشرية والذي سيسهم في إعداد فئة من الشباب لإدارة مراكز تقييم الكفاءات والمواهب في الوزارة، وبرنامج تدريب الخريجين في إدارة الشؤون المالية من خلال انتسابهم في الشركات العالمية الرائدة لاكتساب الخبرات من مختلف الأسواق العالمية.

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