سعيد بن طحنون يعزي بوفاة سهيل بالحطم العامري وناصر منصور الكعبي

المصدر: العين- وام

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قدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان‎ واجب العزاء في وفاة المغفور له سهيل محمد سهيل بالحطم العامري إلى الدكتور أحمد محمد بالحطم العامري وأنجاله، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في المرخانية بمدينة العين.

كما قدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون واجب العزاء في وفاة المغفور له ناصر منصور حمد الكعبي إلى أنجاله، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الروضة بمدينة العين.

‎وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون عن صادق تعازيه لأسرتي وذوي الفقيدين ومواساته لهم في مصابهم.

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