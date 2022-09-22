الأمطار تواصل هطولها على المناطق الجنوبية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت المناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار الخير لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى جريان الأودية والشعاب الجبلية، واستقطاب العائلات للاستمتاع بجريان المياه، حيث أسهمت تلك الأجواء في انخفاض درجات الحرارة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق ما ينذر بسقوط مزيد من الأمطار.

وشهدت المناطق المطلة على جريان الأودية والشعاب الجبلية، توافد العائلات مع أطفالهم للاستمتاع بأوقاتهم وسط الأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة حول مناطق الوديان والسدود خاصة منطقة سد وادي شوكة لتسهم شدة الأمطار في ارتفاع منسوب المياه المحتجزة، بالإضافة لدورها في رفع الطاقة التخزينية من المياه الجوفية الأرضية التي تنعش آمال أصحاب المزارع في تحسين إنتاج الموسم الزراعي.

من جانبها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، جاهزية فرق الطوارئ والعمال للتعامل مع نتائج الحالة المناخية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة وخاصة بالمناطق الجنوبية للإمارة التي شهدت أمس هطول أمطار غزيرة على بعض تلك المناطق أدت إلى جريان الأودية والشعاب الجبلية، واستمرار الجاهزية للتعامل مباشرة في ظل استمرار تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز