إطلاق مسابقة «قصصنا» لتعزيز الوعي بقانون المعاشات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة «قصصنا» وذلك بهدف تعزيز مستوى الوعي بقانون المعاشات الاتحادي لدى الفئات المشمولة بأحكامه.

وتتمثل آلية المبادرة في طرح مجموعة من القصص عن أهم قضايا وملفات التقاعد بحيث يلحق بها مجموعة من الأسئلة التي يجب على المتسابقين المشمولين بأحكام القانون الإجابة عنها للفوز بقسيمة شرائية قيمتها 2000 درهم، وستطرح المسابقة مرتين شهرياً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة على حسابها الموحد على انستجرام وتويتر وفيسبوك GPSSSAAE.

وتأتي المبادرة في إطار سعى الهيئة إلى تنفيذ طرق توعية مبتكرة لتحفيز الفئات المشمولة بالقانون على البحث والتحري من أجل معرفة حقوقهم والتزاماتهم التأمينية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاشتراك في التأمين، وذلك اختارت الهيئة وضع المسابقة في إطار القصة لتقريب القانون وتطبيقاته من واقع حياتنا دون الاكتفاء بالتركيز على مواد قانونية بحتة قد يصعب فهمها أو التعامل معها.

وتستهدف المبادرة أصحاب العمل والمؤمن عليهم من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص، والمتقاعدين، والمستحقين، والمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة الذين يمكنهم الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية، وإدارات الموارد البشرية في جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، والمقبلين على سوق العمل من الخريجين وشباب الجامعات.

وستركز المبادرة على التوعية بقانون المعاشات وما يشمله من مزايا ومنافع تأمينية، وأهمية التأمين الاجتماعي ودوره في حماية المؤمن عليه من المخاطر أثناء مدة العمل، ودور أصحاب العمل في تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين، وتوعية أصحاب العمل والمؤمن عليهم بالالتزامات والواجبات المترتبة على الاشتراك في التأمين، والتوعية بالممارسات التأمينية الأفضل لتحسين فرص الحصول على المعاش التقاعدي، وغيرها.

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