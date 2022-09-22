مشاركة متميزة لـ «تسليح» في «الصيد والفروسية 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة «تسليح» الإماراتية، عن مشاركتها المتميزة في المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات.

وقال سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح صحافي، أمس: إن المشاركة في هذا الحدث الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، تكتسب أهمية كبيرة، نظراً للمكانة المحلية والإقليمية والعالمية، التي يحظى بها المعرض.

وكشف المطروشي عن تفاصيل مشاركة (تسليح)، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) 2022، وذلك ضمن ثلاث منصات متميزة، أولها، منصّة تسليح: والتي تضمّ شريكها المُصنّع للأسلحة الناريّة، شركة فراتيلي تانفوجليو الإيطاليّة. حيث سَتُعرض أسلحتهم الناريّة اليدويّة الأكثر انتشاراً في المجالات الدفاعيّة والرياضيّة، وحتّى العسكريّة، كما ستعرض أسلحة البنادق الأوتوماتيكية الخاصة بشركة تانفوجليو.

منصّة تكتيكيّة

وقال المطروشي: إن «ثاني منصات تسليح، ستكون منصّة تسليح التكتيكيّة، والتي ستضمّ منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت، والبنادق الهوائيّة المختلفة، مثل شركة كارل والتر المحدودة، وهي شركة ألمانيّة رائدة في مجال صناعة الأسلحة الناريّة والأسلحة الهوائيّة.

حيث سيجري عرض الأسلحة الهوائيّة التي تمّ تصنيعها من قِبَلِ شركة والتر، والمعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية (الاتحاد الدولي لرياضة الرماية)، وشركة أوماريكس المحدودة، وهي شركة ألمانيّة أخرى متخصّصة بصناعة أسلحة الإيرسوفت».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتمّ عرض بنادقهم المرخّصة، والتي تحظى بطلب مرتفع، وشركة سايبرجن، وهي شركة فرنسيّة أخرى متخصّصة بصناعة أسلحة الإيرسوفت، وسيتم عرض بنادقهم المرخّصة التي تحظى بشعبية واسعة، إلى جانب شركة جي آند جي أرمنتس، وهي شركة تايوانيّة لتصنيع أسلحة الإيرسوفت، المعروفة بتصاميمها الجذّابة وموادها عالية الجودة، حيث سيتم عرض أغلب ما يقدمونه من أسلحة وأكسسوارات. وذكر أنه سيتم عرض منتجات شركة نوريكا، وهي شركة إسبانيّة متخصّصة بصناعة البنادق الهوائيّة في هذه المنصّة.

وأضاف أن ساحة الرماية الخاصّة بشركة (تسليح)، والتي ستضمّ 6 مسارات للرماية، باستخدام أسلحة الإيرسوفت، مع الاستفادة من برامج تجربة رماية على الهدف، والتي تساعد على تحديد سرعة الرامي ودقّته بشكلٍ مضبوط.

وبالحديث عن أنشطتها خلال الفعالية، أوضح المطروشي أن ماتيا تانفوجليو، سيمثل شركة فراتيلي تانفوجليو، وسيكون موجوداً على المنصّة، لمشاركة تفاصيل أسلحة تانفوجليو. إضافة إلى ذلك، سينضمّ السيد وولف هاينز بفلاومر، وهو رئيس شركة وولتر وأوراميكس المحدودة إلى المعرض.

أما بخصوص الأنشطة الترويجية، ستضمّ منصّة الرماية الخاصّة بشركة (تسليح)، جوائز يوميّة لكل من المواطنين والوافدين والأطفال من عمر 7 إلى 17 عاماً. وتتنوّع الجوائز بين منتجات تسليح من أسلحة الإيرسوفت والأكسسوارات. حيث يجب على المتنافس تحقيق أعلى نتيجة في اليوم (يتم حساب الدرجات عند الساعة 6:45 مساءً)، ويعلن اسم الفائز بحلول الساعة 7 مساءً، وتسلّم الجوائز للفائزين يومياً.

وعلاوةً على ما سبق، عملت كل من شركة (كارل والتر) المحدودة، وشركة (أوراميكس) المحدودة، وشركة (سايبرجن)، وشركة (جي آند جي أرمنتس)، على تمويل بعض جوائز أنشطة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وسيتمّ تكريم الفائزين بأنشطة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في منصّة تسليح للرماية. كما توفر تسليح العديد من الخصومات والامتيازات الأخرى لأوائل زوارها وأكثرهم فاعلية.

رماية ذكية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن (تسليح) ستعرض شاشة مراقبة الرماية الذكية، التي تمّ إنتاجها بواسطة شركة جن باور الواقعة في جنوبي كوريا، وهي عبارة عن نظام رماية متطوّر ودقيق وفعّال في التدريب، تم تصميمه برمجياً وشكلياً لمحبي الرماية، ولإنفاذ القانون، والتدريبات العسكريّة أيضاً.

وختاماً، ستقوم تسليح بعرض نظام تسجيل النتائج الإلكترونيّ، الذي أنتجته شركة ميجالينك، وهو نظام رماية مستخدم بشكل واسع في الاتحاد الدوليّ لرياضة الرماية «آي إس إس إف»، ومرافق الرماية الرياضيّة، ومرافق الرماية الخاصّة بكبار الشخصيات في الإمارات العربيّة المتحدّة.

ويُعدُّ نظام تسجيل النتائج الإلكترونيّ، الذي أنتجته شركة (ميجالينك ) نظام رماية حديث التصميم، إذ إنّه قد صمّم لتلبية احتياجات اندماج النظام البرمجيّ مع المعدّات، بهدف تحديد دقّة الرامي وسرعته، ويستخدم هذا النظام بكثرة في مجال الأسلحة الهوائيّة.

وأوضح المطروشي أن منصة (تسليح) التكتيكيّة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، تشكل إعادة تقديم لمتجرها الخاص بالبيع بالتجزئة. إذ إنها ستقدم شعاراً جديداً ومتجراً إلكترونياً أكثر شمولية، يضم منتجات أسلحة الإيرسوفت والأسلحة الهوائيّة، وقطع تكتيكيّة، ومستلزمات خارجيّة، وملابس رياضيّة تكتيكيّة، وغيرها، على أن تكون هذه المنتجات أوضح وأكبر.

وأكد في ختام حديثه، على أهمية المشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية، أنه هو الحدث الفريد في المنطقة، الذي يعنى بصون التراث وحماية البيئة، يهدف إلى الوصول لثقافة بيئية لها ركائزها على أرض الواقع، ومستمدة من تراث إماراتي عريق، مشيداً بجهود نادي صقاري الإمارات في تنظيم هذا المعرض، الذي يعتبر بشهادة العارضين والجمهور، كأضخم حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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