«تعاونية الاتحاد» تفتتح ند الحمر مول 29 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تعاونية الاتحاد عن إنجاز مشروع «ند الحمر مول»، الذي يتبع لها في منطقة ند الحمر بنسبة إنجاز 100%، إذ سيتم افتتاحه في 29 سبتمبر الجاري لينضم إلى قائمة مراكزها المنتشرة بدبي، وذلك في إطار خطط التعاونية للتوسع والانتشار، بما يخدم أفراد المجتمع، ويسهم في توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها، مشيرة إلى أنه قد تم تأجير وإشغال المحلات بالمركز بنسبة 100%.

وتفصيلاً، قالت المهندسة مدية أحمد المري مدير قطاع الاستثمار في تعاونية الاتحاد: إن المركز الجديد يعد من فئة المراكز التجارية Community mall، والذي تم إنجاز أعماله الإنشائية بنسبة 100% وبمساحة بنائية إجمالية مقدارها 169,007 قدم مربعة، لافتة إلى أنه يمتد على مساحة أرض تبلغ 117349 قدماً مربعة، ويتكون من طابقين (أرضي وأول)، حيث يحتوي الطابق الأرضي على 26 محلاً تجارياً و3 أكشاك.

بينما يحتوي الطابق الأول على 17 محلاً بإجمالي مساحة تجارية مقدارها 21,331 قدماً مربعة، كما يحتوي الطابق الأول على هايبر ماركت تعاونية الاتحاد بمساحة تبلغ 42,943 قدماً مربعة، ويحتوي المول كذلك على 157 موقفاً للسيارات، بالإضافة إلى المواقف الخارجية المخصصة للسيارات والمتوفرة في هذه المنطقة.

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وبيّنت أن المول الجديد يتميز بموقعه الحيوي، حيث سيخدم سكان منطقة ند الحمر والمناطق المجاورة لها، وقد لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمستأجرين، حيث تم تأجير جميع المحلات الموجودة بالمول الجديد بنسبة 100% وبفترة قياسية، لافتة إلى الأنشطة والمحلات المتعددة الموجودة فيه.

والتي ستخدم المنطقة، منها الصيدليات والمطاعم والمقاهي والعطور والهواتف والذهب والعيادات الصحية، والصالونات والأقمشة والعبايات والخياطة وغيرها، مشيرة إلى أنه سيكون إحدى وجهات التسوق المثالية، كونه يحتوي على مجموعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية المعروفة.

كما توجهت المهندسة مدية أحمد المري بالشكر الجزيل للشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم الدور والمساهمة الفعالة في إنجاز هذا المشروع المهم، ومنهم: شركة وصل العقارية وبلدية دبي وديوا واتصالات والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، وغيرها من جهات الاختصاص.

مخزون

وأكد حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات في تعاونية الاتحاد، أن المول الجديد سيرفع من نسب المخزون الاستراتيجي للسلع في التعاونية، وسيتضمن أنماطاً جديدة للتسوّق، كونه يحتوي على علامات تجارية عالمية ومحلية معروفة، وسيسهم في مواكبة نمو الطلب الاستهلاكي في دبي.

لافتاً إلى أن التعاونية تسعى باستمرار إلى توفير المنتجات المحلية والعالمية ذات الجودة العالية الآمنة والصحية للزبائن لإسعادهم وإرضاء رغباتهم وتلبية احتياجاتهم.

بدوره، ذكر محمد جمعة بالرقاد الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية في تعاونية الاتحاد، أن إدارة الشؤون الإدارية أوفت بوعدها والتزمت بتوريد وتجهيز وتشغيل جميع تجهيزات صالة العرض من معدات تبريد، وأرفف عرض، ونقاط البيع وشاشات العرض ومنصات (كاونترات) العرض الشاملة للأغذية الطازجة، كل ذلك وفق أعلى المعايير العالمية وأحدث الابتكارات.

إضافة إلى تجهيزات خدمة إسعاد المستهلكين والعملاء، ناهيك عن استكمال مكاتب الإدارة وتجهيزات المستودعات الداخلية كاملة بنسبة 100% خلال وقت قياسي، وتسليمها للقطاعات والإدارات المعنية، تأكيداً على جاهزية الهايبرماركت للافتتاح القريب.

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