بي دبليو سي تستقبل أكثر من 2000 طلب توظيف

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أوضح خالد بن بريك، شريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج توطين في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن الشركة استقبلت عبر منصتها في معرض «رؤية الإمارات» أكثر من 2000 سيرة ذاتية وهو ما يدل على اهتمام المواهب الإماراتية من الخريجين وذوي الخبرة بالانضمام للقطاع الخاص، والتزام الشركة بتطوير الشباب الإماراتي والاستثمار في المواهب الوطنية لصنع قادة الغد من خلال برنامج «وطني».

وأضاف: «يعتبر التوطين في شركة بي دبليو سي عامل تمكين رئيسياً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي والوطني، ويضم برنامج وطني مجموعة من الخريجين والموظفين ذوي الخبرة والمتدربين والمنتدبين، و يعمل لدينا ما يقارب 120 مواطن في مجالات عدة ومنها خدمات التدقيق والاستشارات والصفقات والضرائب و التكنولوجيا والاستشارات القانونية.

كما يمثل تمكين المواهب الإماراتية وتطوير قدراتها القيادية، أولوية إستراتيجية رئيسية بالنسبة لنا في بي دبليو سي، ونأمل من خلال برامج المواهب المتعددة المخصصة لدينا وبرامج الانتداب مع عملائنا وبرامج التدريب الأكاديمية الرائدة، أن نسهم في بناء الجيل القادم من قادة المستقبل الإماراتيين».

تطوير

وأوضح أن الشركة أطلقت في عام 2014 بي دبليو سي برنامجها للتوطين «وطني» لتطوير الكفاءات في الإمارات، ويضم البرنامج اليوم أكثر من 1200 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم أكثر من 120 مواطناً إماراتياً ويعملون في 14 مكتباً في دول الخليج، مشيراً إلى أن بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 155 بلداً ويعمل لديها 327,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في كامل الخدمات.

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