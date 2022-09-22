منى بوسمرة أفضل شخصية إعلامية عربية

المصدر: البيان

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كرم مجلس وزراء الإعلام العرب الأستاذة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "البيان"، بجائزة أفضل شخصية إعلامية عربية قدمت مبادرات صحفية تخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وأعربت منى بوسمرة عن فخرها واعتزازها بالتكريم العربي الذي شهده حفل عقد في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت: "تلقيت اليوم بفخر واعتزاز تكريماً عربياً من مجلس وزراء الإعلام العرب، بجائزة أفضل شخصية إعلامية عربية قدمت مبادرات صحفية تخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة".

وأضافت رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "البيان": "إنه وسام أعتز به، وأتقدم بالشكر لمجلس وزراء الإعلام العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ولمصر العزيزة وشعبها على هذا التكريم".

وتابعت: "كوني المرأة الوحيدة من بين المكرمين كشخصية لا كمؤسسة، يدفعني وبكل الولاء والإخلاص، لأتقدم بالشكر لقيادة دولة الإمارات التي مكنت المرأة حتى نالت التكريم في كل الميادين، ورفعت اسم بلادها على منصات التكريم والتميز والتفوق".

وأشارت منى بوسمرة إلى أن هذا الاختيار من قبل ممثلي الدول العربية في المجلس، تكليف ومسؤولية وتحفيز لتقديم مزيد من المبادرات، سيراً على النهج الذي تشربناه في بلد العطاء والخير دولة الإمارات.

وقالت: "هذا التكريم ليس لشخصي فقط، بل لمؤسستي "البيان" ولزملائي وفريق عملي المخلص، ونحن على الوعد والعهد بالمزيد من التميز والعطاء لكل ما هو خير لوطننا العربي دائماً".

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