«الصحة» تواصل تطوير الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة في دبي ورشة عمل وطنية لـ5 أيام حول الاستراتيجية الوطنية لمهنتي التمريض والقبالة بهدف تطوير آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية وبالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتخطيط وإدارة القوى العاملة من الكوادر التمريضية والقابلات، من حيث الاسـتقطاب والاستبقاء في المهنة، استجابة للاحتياجات والأولويات الصحية بالدولة.

حضور بارز

وشارك في الورشة الدكتورة رويدا المعايطة مستشار الأميرة منى بنت الحسين للصحة العامة وتنمية المجتمع، وأحمد الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتورة سمية البلوشي رئيس اللجنة الوطنية العليا للتمريض والقبالة ومدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين والجهات التشريعية والصحية والأكاديمية بالدولة وعدد من الخبراء الدوليين في مجال التمريض والقبالة.

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