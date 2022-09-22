الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:35 والجزر الأول عند 17:41الجزرالثاني عند الساعة 06:35.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:38 المد الثاني عند الساعة 20:17 والجزر الأول عند الساعة 14:46 والثاني عند الساعة 02:44.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 80 20

دبي 39 28 90 25

الشارقة 40 26 90 30

عجمان 39 29 90 35

أم القيوين 40 24 90 30

رأس الخيمة 41 25 85 30

الفجيرة 34 29 90 60

العين 41 28 60 15

ليوا 42 29 55 10

الرويس 41 28 75 20

السلع 40 28 75 25

دلما 40 32 80 35

طنب الكبرى 38 31 80 35

طنب الصغرى 38 31 80 35

أبو موسى 37 31 85 35

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