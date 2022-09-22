محمد بن راشد: للسعودية وشعبها مشاعر حب في قلوبنا هم أهلنا ونفخر بتلاحمنا

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: "في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا.. وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله"..

#محمد_بن_راشد: في #اليوم_الوطني_السعودي أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا..وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله.@HHShkMohd pic.twitter.com/uiGSxuylJ7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 22, 2022

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