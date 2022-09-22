الإمارات تشارك بالاجتماع الوزاري بين «التعاون» والمملكة المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وأكد معالي المرر في مداخلة له حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الشركاء البريطانيين لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا، وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات مثل تغير المناخ والاستدامة والاقتصاد والتنمية، بما في ذلك عبر العمل ضمن برنامج «الشراكة من أجل المستقبل»، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه استرليني. وقال معاليه «نثمن التعاون والتنسيق الوثيق وتقارب الرؤى بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجلس الأمن، ومنها المسائل الموضوعية والقضايا العربية، فنحن نقدر الدور المحوري للمملكة المتحدة في المجلس بشأن تلك القضايا، والتزامها تجاه تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، بما في ذلك كونها حاملاً للقلم في عدد من القضايا العربية في المجلس».

وتتطلع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة العمل مع المملكة المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز