ورشة حكومة دبي تطرح شواغر وظيفية

المصدر: دبي - البيان

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طرحت ورشة حكومة دبي خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتيين، عدداً من الشواغر ضمن مجالات التدقيق وتقنية المعلومات والهندسة الميكانيكية والتأمين. وجاءت مشاركة الورشة ضمن منصة حكومة دبي الموحدة التي ضمت عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأشار خالد أحمد الدوبي – مدير إدارة الدعم المؤسسي في ورشة حكومة دبي، إلى حرص الورشة على إتاحة التدريب للمواطنين وتأهيل الكفاءات والمواهب الإماراتية للمضي قُدُماً في مسيرتهم المهنية في مجالات عمل الورشة، بما يمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية، منوهاً بأن الورشة ملتزمة بتوفير الفرص الوظيفية أمام مواطني الدولة، لا سيما في التخصصات الفنية، ورفدهم بالقدرات التي تساعدهم على المشاركة بشكل فعال في سوق العمل.

ولفت الدوبي إلى أن تواجد الورشة في هذا المعرض الذي يقام في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين في مختلف قطاعات سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي ضمن كافة القطاعات واستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية ودعمها في مسيرتها المهنية والاستفادة من قدراتها.

كما أكد الدوبي أهمية المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف باعتباره يتيح للجهات والمؤسسات الحكومية إمكانية التواصل المباشر مع الكفاءات الإماراتية، واستقطاب أصحاب المواهب.

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