مسؤولون يشيدون بجهود تمكين الشباب الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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أثنى عدد من مديري العموم في دوائر حكومة دبي على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم، وتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها، وذلك خلال زياراتهم لمنصة حكومة دبي، التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدوا حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة.

وزار منصة حكومة دبي في اليوم الثاني من معرض رؤية الإمارات للوظائف كل من: أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

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