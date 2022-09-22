«إينوك» تكشف عن توظيف 13 من خريجي «برنامج المهنيين الشباب»

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفت مجموعة إينوك وبالشراكة مع شركة التقنية العالمية «ساب» بـ 18 خريجاً حققوا متطلبات برنامج المهنيين الشباب، الذي تنظمه شركة «ساب» للتدريب والتطوير، وذلك عبر احتفالية نُظّمت افتراضياً على هامش فعاليات «رؤية، معرض الإمارات للوظائف 2022»، المعرض الرائد لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي في الدولة. وفي إطار مساعيها لتعزيز قواها العاملة في المجال الرقمي بالمواهب من الكوادر الوطنية المتميزة، عيّنت مجموعة إينوك 13 من خريجي «برنامج المهنيين الشباب» كمحللين وظيفيين في «ساب».

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