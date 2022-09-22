«التقنية العليا» تعرض فرصاً وظيفية

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك كليات التقنية العليا ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لها بجناح خاص في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2022» المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تعرض الكليات مجموعة من الوظائف الأكاديمية والإدارية، وتعريفاً بمبادراتها الداعمة للتوطين، كما يعرض مركز «سيرت» ما يوفره من فرص لمؤسسات العمل المختلفة لتصميم برامج تدريب وتأهيل لموظفيها وفق احتياجاتهم بما يدعم التطوير والتعلم المستمر ويعزز من خطط التوطين في قطاعات العمل المختلفة.

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