محمد بن راشد: رسالتي للحكومات حركة الناس أصدق تصويت لنجاحكم

المصدر: (دبي-البيان)

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة للحكومات، مفادها أن حركة الناس بعيداً عنها، أو باتجاهها هو التصويت الأكبر والأصدق على نجاح تجربتها، مؤكداً سموه أن الاقتصاد يأتي قبل كل شيء، وهو كل شيء. جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر «تويتر»، بعد اطلاعه على استطلاع رأي الشباب العربي، الذي أجرته «أصداء بي سي دبليو»، وغطى 50 مدينة عربية في 17 دولة، وأظهر تصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، حيث لفت سموه إلى أن أكثر من نصف الشباب يرون أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأن 45 % من المشاركين يحاولون أو يفكرون جدياً بالهجرة..

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