إقبال من العنصر النسائي على الوظائف العسكرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية، وذلك عبر منصتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي انطلقت فعاليته في مركز دبي التجاري العالمي أول من أمس.وأكد المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، مسؤول منصة شرطة دبي في المعرض، أن المنصة شهدت إقبالاً من قبل مقدمي طلبات التوظيف على مدار اليومين الأول والثاني من المعرض.

وأضاف المقدم بن دعفوس أن المنصة شهدت أيضاً في اليوم الثاني إقبالاً من العنصر النسائي للتقديم للوظائف العسكرية، ذلك عبر «برنامج الاختيار والتوظيف الذكي»، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز