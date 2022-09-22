محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي مالطا وأرمينيا والحاكمة العامة لبليز

المصدر: (أبوظبي- وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وفاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، وفرويلا تزالام الحاكمة العامة لدولة بليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيسي مالطا وأرمينيا والحاكمة العامة لبليز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقيات تهنئة مماثلة إلى روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، ونيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وجون أنطونيو بريسينيو رئيس وزراء دولة بليز.

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