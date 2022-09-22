سعوديون في الإمارات: أقوياء في تلاحمنا وإنجازاتنا

المصدر: دبي، رأس الخيمة - نورا الأمير وأحمد أبوالفتوح

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أكد مواطنون سعوديون مقيمون بالإمارات، أن قوة وصلابة العلاقات بين المملكة والإمارات تنبع من تلاحم وإنجازات البلدين، مشيرين إلى التناغم الدائم بينهما في كل التفاصيل.

وباركوا للسعودية وقيادتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

وقال أحمد الركن إن المملكة العربية السعودية والإمارات ترتبطان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاقات تاريخية واستراتيجية تعززها الروابط الجغرافية والاجتماعية والإرث الأصيل المشترك، مشيراً إلى أن متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمثل نموذجاً يحتذى به في مفهوم العلاقات الأخوية وكيف يكون شكل التلاحم والارتباط.

وقال إن هناك تناغماً بين الشعبين الشقيقين، فالسعودي يجد نفسه في بلده الثاني الإمارات، فيما يجد الإماراتيون في السعوديين إخوانهم وأهلهم، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الذي يصادف الـ23 من سبتمبر كل عام هو مناسبة وطنية عزيزة على القلوب، يشارك في الاحتفاء بمنجزاتها أبناء دولة الإمارات باعتبارها مناسبة تجسد معاني الفرحة والترابط وحب الوطن، معبراً عن فخره بالعلاقة بين البلدين الشقيقين، قائلاً نبقى أقوياء في تلاحمنا وعزتنا.

وأكد عمر المطلق، الذي يقيم في الإمارات منذ 30 عاماً، أن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات متينة تستند إلى القيم والمبادئ الأصيلة التي رسختها القيادة في الإمارات والسعودية، حيث يرتبط الشعبان بمصير واحد وعلاقات تاريخية قبل أن تكون علاقات جوار، ونرى ذلك جلياً مع انطلاق الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي، كخير دليل على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وذلك منذ وصول أبناء السعودية لمنافذ دولة الإمارات واستقبالهم بالورود والهدايا، وسط فرحة إماراتية، تشاطرهم الحدث الغالي بكل حب، ما يدلل على أننا نعيش في وطننا.

كما قال خالد بن حمود والمولود بالإمارات: لم أشعر طوال حياتي بالغربة في الإمارات، بل وكأنني في بلدي الثاني، ودليل على ذلك أنه في كل عام يحرص أصدقائي الإماراتيون على مشاركتي في احتفالية اليوم الوطني السعودي، للتعبير عن حبهم للمملكة وقيادتها وشعبها، مؤكداً أن مقولة «السعودي إماراتي والإماراتي سعودي» تختصر الكثير من المعاني التي تعبر عن عمق العلاقة بين الإماراتي والسعودي حكومة وشعباً، لتعكس حجم المحبة القوية بين الأشقاء، والذي يظهر جلياً للجميع من خلال حجم التلاحم بين أبناء الإمارات والسعودية.

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