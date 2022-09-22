مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تعيش المستقبل اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن إمارة دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيش المستقبل اليوم، وتتصدر العالم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق رفاه الإنسان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر»، بمناسبة تدشين سموه «مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية». حيث دوّن سموه: دشنت مركز سالم الذكي، لتقديم خدمات فحص اللياقة الطبية والإقامة والهوية في مركز دبي المالي العالمي، والذي يضمن عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، إنجاز المعاملات خلال 30 دقيقة بدون أوراق. دبي برؤية الشيخ محمد بن راشد، تعيش المستقبل اليوم، وتتصدر العالم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق رفاه الإنسان. وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، دشن مساء أمس «مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية» في منطقة مركز دبي المالي العالمي.

ويعد المركز، النسخة الثانية من نوعها في إمارة دبي، وهو الأحدث عالمياً في مجال فحص اللياقة، بما يمتلكه من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت، وإنترنت الأشياء، والتي تضمن جميعها رحلة سهلة وسريعة للفحوصات الطبية، واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية، في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، ومن دون أوراق، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأهدافها الاستراتيجية الطموحة.

شراكة

ويهدف المركز، الذي يعد ثمرة شراكة وثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة شركة «سمارت سالم» الخاصة، إلى توفير خدمات فحص اللياقة الطبية عالية الجودة، لكبار الشخصيات «VIP»، إلى جانب قطاع عريض من رجال الأعمال والمستثمرين، والعاملين في مختلف الشركات والمؤسسات المرموقة، التي تحتضنها دبي.

وكان في استقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصول سموه إلى مقر المركز، الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وكبار مسؤولي شركة «سمارت سالم»، وعدد من المسؤولين.

رحلة

وتعرف سمو نائب حاكم دبي، إلى رحلة المتعامل داخل المركز، والتي اتسمت بالسهولة والراحة، وخلت في جميع محطاتها من الأوراق، واعتمدت على أحدث التقنيات الذكية، لإنجاز كل مرحلة، بداية من تسجيل بيانات المتعامل، ومن ثم فحص اللياقة الطبية «الدم، والأشعة»، وحتى إنجاز المعاملات الخاصة بالإقامة وبطاقة الهوية.

واطلع سموه على غرف فحص الدم، وهي عبارة عن 7 غرف، تضم أحدث التقنيات الخاصة بأخذ عينات الدم، ونقلها سريعاً إلى المختبر للفحص وإصدار النتائج، وفق أفضل بروتوكولات السلامة والمأمونية المعمول بها عالمياً، كما تابع سموه سير العمل داخل المختبر، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين، حول التجهيزات عالية المستوى، التي يضمها المختبر، والدقة الفائقة التي يتم بها تحليل عينات الدم، وإصدار النتائج في غضون دقائق معدودة.

وتفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحدة الأشعة التي تضم 3 غرف، تدار جميعها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بداية من التقاط صورة الأشعة، إلى استخراج النتائج، وتضمينها في تقرير اللياقة الطبية للمتعامل.

آمر

وتوقف سموه عند خدمة «آمر»، التي تم إلحاقها بالمركز، لتكون جميع خدمات الفحص الطبي، ومعاملات وإجراءات الإقامة وبطاقة الهوية، تحت سقف واحد، وبالسرعة والدقة المطلوبة، تسهيلاً على المتعاملين، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.

وتعليقاً على تدشين مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية، أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن منظومة الرعاية الصحية في دبي، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، مستمرة في توفير أفضل المعايير والإمكانات التي ترسخ مكانة الإمارة في مجال الرعاية الصحية، عبر منظومة متكاملة من منشآت صحية متطورة، وكوادر طبية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

طفرة

أوضح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن المركز الجديد، يمثل طفرة نوعية، تضاف إلى رصيد دبي المميز من المنشآت الطبية عالية المستوى، التي أصبحت الآن وجهة مفضلة للباحثين عن أفضل الخدمات الصحية من مختلف دول العالم.

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