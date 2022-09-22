«مقر المبرمجين» يستعرض آليات تطوير العمل عن بعد

المصدر: دبي - البيان

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نظم مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورشة عمل في مقر المبرمجين، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين بعنوان: «استلهام آليات تطوير العمل عن بعد»، جمعت عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات التكنولوجية العالمية، لبحث أفضل الممارسات في تنسيق العمل وابتكار طرق فعالة لمتابعة أداء الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير آليات تتسم بالمرونة في تقييم أداء العمل عن بعد في الوظائف الإدارية وغير التشغيلية.

مشاركة

وشارك في الورشة ممثلو عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من مديري وموظفي الموارد البشرية في: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، و«ماجد الفطيم»، و«مايكروسوفت»، و«زوم»، و«ديل» و«طلبات» و«أمازون» و«أكسنتشر» و«في إم وير» لمناقشة التحديات مع المنصات الرائدة في مجال التقنيات التكنولوجية وإلهامهم لصياغة حلول تحديات أنظمة العمل عن بعد، ومعرفة إمكانية تطبيق الخطط التكنولوجية لدعم سياسات العمل عن بعد والاستمرارية في رحلة النجاح.

حلول

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن مفهوم العمل عن بعد يمثل توجهاً جديداً ومستقبلياً يتطلب تكثيف الجهود وإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كافة دول العالم لصياغة الحلول وضمان الاستباقية في مواجهة تحديات العمل عن بعد على مستويي الجهة والموظف، وبما يسهم في تعزيز المرونة في بيئة العمل ويضمن الارتقاء بالتنافسية ورفع مستويات الإنتاجية.

وأضاف بن غالب، إن العمل عن بعد يمثل عنصراً داعماً ومهماً لتحقيق التحول الرقمي، ويتطلب تهيئة بيئة رقمية آمنة وتبني نظام مرن يطور الأداء، ويعزز جودة حياة للموظفين، ويدعم تحقيق الأهداف برقمنة الأنظمة والنهوض بالأداء.

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