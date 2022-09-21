«الوطني» ومجلس الشورى العماني يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: مسقط - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطة عمان الشقيقة، حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق المشارك في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في مسقط.

ورحب الشيخ خالد المعولي، بحمد الرحومي والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في السلطنة والنجاح للاجتماع السادس عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مؤكداً أن الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية تعبير صادق عن الرغبة في تحقيق الهدف المشترك بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الشقيقة على مستوى القضايا المشتركة والمجالات كافة، بما يحقق المزيد من أوجه التعاون والتكامل بين برلمانات الدول الشقيقة لخدمة الدول الخليجية وشعوبها.

من جانبه عبر حمد الرحومي عن شكره لرئيس مجلس الشورى العماني على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أنها تعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من روابط وأهداف ورؤى مشتركة في شتى المجالات.

كما أكد أهمية الاجتماعات الدورية للمجالس التشريعية الخليجية، التي تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني إلى جانب التنسيق الفاعل حيال مختلف القضايا الخليجية المشتركة وتحقيق رؤى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تربط دولة الإمارات وشقيقتها سلطنة عمان، وأهمية تمتين علاقات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة لا سيما في العمل البرلماني، وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات التي تنعكس على تطوير العمل التشريعي والرقابي والسياسي ويحقق المصالح المشتركة ويعزز مكتسبات مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز