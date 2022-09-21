سيف بن زايد يلتقي المدير التنفيذي لـ "اليوروبول"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سعادة كاثرين دي بول المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبي "اليوروبول" سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة الأوروبية في المجالات الشرطية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في أبوظبي مع المسؤولة الأوروبية ، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الأمني بين وزارة الداخلية والمنظمة الأوروبية في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

كما وقع سموه مع المسؤولة الأوروبية اتفاقية إعارة ضابط ارتباط بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات ووكالة الاتحاد الأوروبي "اليوروبول" من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال إنفاذ القانون واستكمالاً للتعاون البناء بين الطرفين واتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بينهما.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي وجين فيليب نائب المدير التنفيذي لمنطقة اليوروبول وبيتر فان اوسلر رئيس العمليات بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب واونتونيو اورتيز مستشار الرئيس التنفيذي والرائد مصبح الساعدي الملحق الشرطي لدولة الإمارات لدى فرنسا وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

#سيف_بن_زايد: التقيت كاثرين دي بول المديرة التنفيذية لوكالة الشرطة الأوروبية، واستعرضنا العلاقات الاستراتيجية، ووقعنا اتفاقية بين الداخلية الإماراتية والمنظمة الأوروبية لتعزيز التعاون في المجالات الشرطية وإنفاذ القانون، دعماً للجهود الدولية في التصدي للجريمة وإنفاذ القانون. pic.twitter.com/4Wfn52i1mq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 21, 2022

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز