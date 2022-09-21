20 % نسبة انخفاض أسعار الأسماك في سوق عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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شهد سوق الأسماك في عجمان مطلع الأسبوع الحالي تدفق الصيد الوفير من الأسماك وزيادة عدد القوارب الواردة إلى السوق خلال فترتي الصباح والمساء، إضافة إلى توفر الأسماك المستوردة من الخارج، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك بنسبة 20%، وتوقع مراقبون انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في غضون الأيام المقبلة في ظل توفر كميات كبيرة من الصيد وزيادة المعروض.

وقال شريف شحاتة «بائع أسماك» في سوق عجمان، إن سعر الكيلو الهامور انخفض من 45 إلى 30 درهماً، وسعر الشعري انخفض من 25 إلى 15 درهماً، إضافة إلى توفر الأسماك المستوردة من الخارج وأسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 25 درهم للكيلوغرام.

وأكد إقبال الجمهور على شراء الأسماك، خاصة أن الأسعار الحالية في متناول الجميع، الأمر الذي أسهم في إنعاش حركة السوق وبيع كميات كبيرة.

وأضاف: إن قرب بدء موسم الصيد سوف يسهم في توفير كميات كبيرة من الأسماك مع حلول فصل الشتاء، مؤكداً أن الأسعار ستشهد انخفاضاً يصل إلى 50%.

وأفاد عبد اللطيف محمد «بائع أسماك»، بأن السوق شهد منذ بداية الأسبوع الجاري انخفاضاً كبيراً في أسعار الأسماك لوفرة الأسماك مع قرب بدء موسم الصيد، مؤكداً إقبال الجمهور على شراء الشعري لانخفاض أسعاره التي وصلت إلى 15 درهماً.

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