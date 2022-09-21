وفد الإمارات يواصل عقد اللقاءات على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: وام

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أجرى وفد دولة الإمارات لليوم الثاني عددا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش مشاركته بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في اجتماع طاولة مستديرة حول الاستقرار الإقليمي والتعاون في الشرق الأوسط وكانت له مداخلة خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة كما حضر معاليه طاولة مستديرة وزارية مغلقة حول إيجاد طريق إلى السلام والأمن المستدامين: 20 عاماً على مبادرة السلام العربية.

من جانبها، التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بالسيد فوك جيرميك وزير خارجية جمهورية صربيا السابق، ومعالي تانيا فاجون نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، ومعالي دينيس رونالدو مونكادا كوليندريس وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا.

كما التقت معاليها بالسيدة ميلندا غيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا جيتس واستعرضا الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات والمؤسسة والجهود المشتركة تجاه الصحة العالمية وتمكين النساء والفتيات.

من جهة أخرى، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مع فخامة وافيل رمكالاوان رئيس جمهورية سيشل، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، لاسيما في مجالات التبادل التجاري، والسياحة والاستثمار.

كما التقى معاليه بفخامة علي بونغو رئيس جمهورية الغابون، حيث دار نقاش مثمر حول تعزير الروابط الثنائية والتنسيق القائم في مجلس الأمن.

والتقى معاليه أيضاً على هامش أعمال دورة الجمعية العامة بفخامة محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر.

واجتمع معاليه مع عدد من الوزراء، بما في ذلك معالي سيلفي بايبو تيمون وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، ومعالي الدكتور موريساندا كوياتي وزير خارجية جمهورية غينيا، ومعالي عائشة تال سال وزيرة خارجية جمهورية السنغال، ومعالي لوجن مبيلا مبيلا وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، ومعالي روي ألبيرتو فيغيريدو سواريس وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الرأس الأخضر، والسيد محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا والساحل ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ‏والساحل.

من جانبه حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، اليوم اجتماع مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، في مقر البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة. كما حضر معاليه اجتماع "مجموعة I2U2" التي تضم حكومات دولة الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبه حضر سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، اليوم مناقشة خاصة بعنوان "الطريق إلى مجموعة العشرين وما بعدها: حشد التمويل للناس والكوكب" وذلك خلال أسبوع المناخ للأمم المتحدة في نيويورك.

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