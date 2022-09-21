أول عناصر نسائية يباشرن مهامهن بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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أهلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات، أول عناصر نسائية للعمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة، إحدى أهم الإدارات الشرطية، ليصبحن بذلك أول ضابطات في شرطة دبي يلتحقن بالعمل في هذا المجال المعني بالنجدة وتلقي البلاغات، والتوجيه والسيطرة، ومكتب الضابط المناوب للعمليات، ما يعد إضافة مهمة ومميزة لما تقوم به المرأة في العمل الشرطي.

والتحقت كل من الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر عبدالعزيز جاشوه، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، بعد التخرج من الدورة العسكرية، بالعمل في الإدارة العامة للعمليات، بإدارة مركز القيادة والسيطرة، وانضممن لعملية تدريب استمرت 6 أشهر، تضمنت 24 دورة تخصصية وداعمة، وتدريباً عملياً في النجدة لتلقي البلاغات، والتوجيه والسيطرة، ومكتب الضابط المناوب، تلاها تقييم لقياس مدى الجاهزية العمل في هذا المجال والمهام.

إنجازات

وعن هذا الشأن، قال اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، إن القيادة العامة لشرطة دبي، تفخر بموردها البشري المتميز والاستثنائي.

والذي يحقق إنجازات نوعية في مستوى الأداء المهني، والحرفية والخبرة العالية والكفاءة التي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتمضي في تأهيل الكوادر الجديدة، عبر هذه الخبرات المهنية، وتسخر كافة إمكانياتها لاستثمار الطاقات الشبابية الجديدة التي تدفع بعجلة العمل بصورة مميزة.

وأضاف اللواء الدكتور الرزوقي: أن المرأة في شرطة دبي استطاعت أن تكون حاضرة في مختلف المجالات والتخصصات بما فيها المجالات الصعبة، والتي كانت حكراً على الرجال، لتثبت قدرتها على العطاء والعمل بكل كفاءة واقتدار، جنباً إلى جنب مع زميلها الرجل، وأن انضمام فريق من العنصري النسائي للعمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة لأول مرة، هو أحد أوجه التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي، مثمناً الحرص والدعم الكامل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في هذا الجانب.

بدوره أشاد العميد تركي بن فارس، بمستوى العناصر النسائية اللواتي التحقن بالعمل في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، مؤكداً أن هذه المهام تتطلب مستوى عالياً من القدرات والمهارات الذهنية والتنظيمية والذكاء والحس الأمني العالي، وقد استطعن من خلال التدريب والتأهيل من قبل ضباط مركز القيادة والسيطرة الوصول إلى مستوى حرفي في الأداء للتعامل مع كافة البلاغات التي ترد إلى العمليات.

ركائز

وأضاف العميد ابن فارس، أن مركز القيادة والسيطرة إحدى أهم الركائز في العمل الشرطي، ويعمل به نخبة من الضباط وضباط الصف والأفراد المتميزين، الذين يمتلكون خبرة ومستوى أداء عالياً في التعامل مع البلاغات والحوادث، ومتابعة الأنظمة والتقنيات التي تعد من أحدث التقنيات على مستوى المنطقة، والتي توفر تغطية أمنية عبر الدوريات أو الكاميرات لمنع وقوع الجريمة وكذلك المساهمة في القبض على مرتكبيها.

وتقدمت كل من الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر عبدالعزيز جاشوه، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، بالشكر والامتنان لمعالي القائد العام وقيادات شرطة دبي، على الدعم والثقة والتحفيز الذي حصلن عليه، معبرات عن فخرهن بالعمل في القيادة العامة لشرطة دبي، وفي مركز القيادة والسيطرة، ومؤكدات بأنهن سيعملن بكل جد واجتهاد وسيسخرن إمكانياتهن ومهاراتهن في خدمة المجتمع جنباً إلى جنب مع زملاء المهنة.

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