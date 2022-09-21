«جنائي الشارقة» يطلع منتسبي الدورات على أفضل الممارسات في مسرح الجريمة

المصدر: الشارقة – البيان

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التقى العميد أحمد حاجي السركال مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة، بحضور العقيد خبير ناجي محمد ‏الحمادي خبير أدلة جنائية في المختبر الجنائي، ‏وفداً من منتسبي دورة «فاحص مسرح الجريمة التأسيسية» في الإدارة العامة لتطوير ‏الكفاءات بوزارة الداخلية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال مسرح الجريمة، والدور الأمني الذي يقوم به المختبر الجنائي بشرطة الشارقة وفروعه الفنية‏ في الكشف عن غموض القضايا الجنائية. ‏

وقام الوفد الزائر بجولة تعريفية حول قسم المختبر الجنائي وما يتضمنه من أفرع، تعرفوا خلالها على ‏ مهام واختصاصات تلك الأفرع، وأبرز إنجازات القسم، وعلى أحدث الأجهزة المستخدمة في فحص الأدلة الجنائية‎، وامتيازاتها.

وفي ختام الزيارة، ثمّن العميد السركال زيارة منتسبي دورة «فاحص مسرح الجريمة» إلى قسم المختبر الجنائي، لما له من دور إيجابي في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير آليات العمل ‏ في المجال الفني ‏الجنائي ‏بين الطرفين، الأمر الذي يسهم في استثمار الخبرات بين مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، وعقب ذلك تم التقاط صورة تذكارية مع الوفد.

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