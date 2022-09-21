‏«سيمنز العالمية» توفر فرصاً وظيفية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع وفد من شركة سيمنز العالمية، خلال زيارته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على تجربتها في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. وكان في استقبال الوفد عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام المؤسسة، وبحث الجانبان آليات تبادل الخبرات، وتعميق التعاون المشترك.

وتم إبرام مذكرة تفاهم مشترك بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة سيمنز، بشأن تدريب وتوظيف الطلاب منتسبي المؤسسة لدى الشركة بمقرها في أبوظبي، وقعها عن المؤسسة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن شركة سيمنز هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات والشرق الأوسط.

‎وتنص المذكرة على توفير شركة سيمنز لفرص وظيفية مناسبة للعمل بإحدى شركاتها العاملة في أبوظبي، للطلاب أصحاب الهمم، منتسبي «زايد العليا»، المرشحين من قبل المؤسسة، وقيام المؤسسة بتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية بمختلف درجاتهم، ومديري شركة سيمنز، على كيفية التفاعل والعمل مع أصحاب الهمم بشكل عام، لا سيما الطلاب المرشحين، لتهيئة البيئة المناسبة لنجاح البرنامج التدريبي.

وتقوم سيمنز بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتدريب أصحاب الهِمم لدى الشركة، وبتنظيم ورش توعوية أو دورات تدريبية بشكل حضوري أو افتراضي للمؤسسة ضمن اختصاص الشركة.

‎ورحب عبد الله الحميدان، بالوفد الزائر من شركة سيمنز، وبالتوقيع على مذكرة التعاون مع الشركة، مشيداً بالخطوة الإيجابية من قبل الشركة لدعم مؤسسة زايد العليا، وتعزيز جهودها لتوفير خدمات متقدمة لأصحاب الهمم، واستثمار مواردها وطاقاتها في بيئة إيجابية، لتمكينهم من الناحية التعليمية والوظيفية والثقافية والاجتماعية، بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم نحو فاعلية الأدوار المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية.

‎وشكر المسؤولين في شركة سيمنز على تلك الخطوة، التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح، الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تأهيل وإعداد صاحب الهمة للاندماج في المجتمع بصورة كاملة.

‎ومن ناحيته، قال هيلموت فون ستروف، تفخر شركة سيمنز ببدء هذه الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتوفير فرص لأصحاب الهمم، من شأنها إثراء حياتهم والمجتمع. لقد أدركت شركتنا منذ فترة طويلة، فوائد وجود قوة عاملة متنوعة، ونحن ملتزمون ببناء مكان عمل متنوع، حيث يتم تقييم المهارات والقدرات والأفكار المختلفة.

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