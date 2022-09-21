«جمعية القلب الإماراتية» تطلق حملة توعية في اليوم العالمي للقلب

المصدر: دبي - وام

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تطلق جمعية القلب الإماراتية حملة توعية في اليوم العالمي للقلب، الذي يصادف 29 من سبتمبر من كل عام بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين في مجال أمراض القلب.

وتتناول الحملة التي سيتم إطلاقها عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 29 سبتمبر عدة مواضيع متعلقة بأمراض القلب، منها ما يتم تداوله بين الأفراد من شائعات وفهم خاطئ لأمراض القلب والأوعية الدموية ووسائل الوقاية منها وكيفية اتباع أسلوب حياة صحي وتحسين صحة القلب.

وقالت الدكتورة جويرية العلي رئيسة جمعية القلب الإماراتية استشارية أمراض القلب غير التداخلية: من الضروري أن نبدأ في إحداث تغيير إيجابي ورفع مستوى الوعي لدى جميع المقيمين في الدولة بشأن أهمية اتباع أسلوب حياة صحي بهدف الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه ذكر الدكتور عبدالله شهاب أخصائي أمراض القلب نائب رئيس جمعية القلب الإماراتية، أن يوم القلب العالمي يوم توعوي يشجع أفراد المجتمع على الحفاظ على صحة قلبهم، ونحن في جمعية القلب الإماراتية نلعب دوراً رئيسياً في التثقيف ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.

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