دفاع مدني دبي يطرح 112 شاغراً عسكرياً ومدنياً للمواطنين من الجنسين

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الإدارة العامة بالدفاع المدني بدبي عن مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف بمركز دبي التجاري العالمي الذي انطلق بتاريخ 20 ويمتد إلى 22 من سبتمبر بـطرح 112 شاغرا عسكريا ومدنيا خاصا بالمواطنين الإماراتيين تماشياً مع توجهات حكومتنا الرشيدة في ترسيخ سياسة التوطين، حيث تم اجراء اختبارات تقييم الكفاءات من قبل اخصائيين في مركز تقييم الكفاءات في منصة حكومة دبي "مواهب المستقبل" وذلك للتعرف على إمكانات ومهارات المقبلين عن العمل حيث تم اجراء مقابلات وظيفية للشواغر المتاحة، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية .

وأكدت نورة أحمد المطروشي مدير إدارة الموارد البشرية أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين وبالمجال العسكري والمدني، ليكونوا جزءا من روافد المجتمع وأن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهةً إلى أن التقديم على هذه الشواغر متاح عن طريق تطبيق (وظائف دبي) أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaicareers.ae.

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