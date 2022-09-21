«البنية التحتية» تبحث مع المقاولين منظومة خدمات العقود الهندسية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في إدارة العقود الهندسية، برعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ملتقى للمتعاملين بعنوان (180 درجة)، الذي أقيم في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، وذلك بهدف الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية بشأن منظومة خدمات المقاولين والعقود الهندسية، بما يلبي طموحات وتطلعات المتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات.

تمحور الملتقى، الذي حضره المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، المهندس باسم محمد النمر، مدير إدارة العقود الهندسية، ومديرو الإدارات والموظفون، وعدد من ممثلي كبريات شركات المقاولات، حول ثلاث خدمات تتعلق بالمناقصات والعقود الهندسية.

حيث تم تسليط الضوء على الأفكار الابتكارية التي من شأنها تبسيط الخدمات وتقديم الوثائق والإجراءات ذات الارتباط بالمناقصات، وعلى تبسيط رحلة مشاركة المتعامل في العقود الهندسية، وخدمة التأهيل الإلكتروني (تسجيل وتصنيف الموردين)، وخدمة طلب الاشتراك في المناقصات الهندسية.

وقال المهندس يوسف عبدالله: «إن الهدف من الملتقى هو التفاعل مع المتعاملين (شركات المقاولات) وإشراكهم في الرأي وتبادل وجهات النظر لتقديم أفكار ومقترحات إبداعية لتطوير الخدمات ذات الارتباط بهذه الفئة التي تشكل داعماً رئيساً للتنمية وإحدى لبنات البناء والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات».

التزام

وأضاف: «إن الملتقى يأتي في إطار التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوجيهات الحكومة وجهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة، وإشراك أفراد المجتمع في تصميم الخدمات بهدف تحسينها وتطويرها بشكل استباقي يحاكي احتياجات جميع المتعاملين، ورسم آفاقها المستقبلية والارتقاء بالخدمـــات الحكوميـــة المقدمـــة، بما يتماشـى مـع رؤيـة برنامـج الإمارات للخدمـة الحكوميـــة المتميـــزة».

من جانبه، تحدث المهندس باسم النمر عن أهمية تنظيم هذه الملتقيات باعتبارها منصّات مهمة لتبادل وجهات النظر تحقيقاً لوعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل بالإنصات إلى المتعامل، وطرح الأفكار والمقترحات التي ترتقي بالخدمات من خلال إعادة تصميمها بالشراكة مع المتعاملين، موضحاً أن هذه الجلسة أثمرت عن العديد من الأفكار الإبداعية التي سيتم دراستها وتصنيفها وإدراجها ضمن خطة عمل متكاملة من أجل هذه الفئة من المتعاملين.

الجدير بالذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تقدم 124 خدمة لمتعامليها، تتنوع ما بين قطاع إسكان المواطنين والطرق الاتحادية، والطاقة والبنية التحتية، والنقل، والمياه، وغيرها. وتدعو الوزارة عملاءها إلى الحصول على خدماتها عبر قنواتها الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني moei.gov.ae أو تحميل تطبيقها الذكي من متاجر «أبل» و «أندرويد».

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