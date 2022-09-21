الإمارات.. طقس الغد صحو بوجه عام رطب ليلا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام و تظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر .. رطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 22:45 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند 16:55 و الجزر الثاني عند الساعة 06:08.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:09 و المد الثاني عند الساعة 19:34 و الجزر الأول عند الساعة 14:15 و الجزر الثاني عند الساعة 02:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 65 20

دبي 41 31 65 20

الشارقة 40 27 65 20

عجمان 40 29 75 25

أم القيوين 40 26 80 20

رأس الخيمة 39 26 70 25

الفجيرة 33 28 85 65

العين 41 28 55 15

ليوا 42 29 50 15

الرويس 40 28 75 25

السلع 44 27 80 25

دلما 36 32 70 40

طنب الكبرى 37 31 75 40

طنب الصغرى 37 31 75 40

أبو موسى 37 31 75 40 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز